Neymar'dan koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar bağış

Ligue 1'in ertelenmesinin ardından ülkesine dönen Brezilyalı yıldız, karantina günlerinde dev bir yardıma imza attı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Neymar, 5 milyon Brezilya Reali (Yaklaşık 1 milyon Dolar) bağışlarken, bu parayı UNICEF ve kendi ülkesinde oluşturulan bir dayanışma fonu arasında paylaştırdı. Neymar'ın gizlice yaptığı bu bağışın geçen hafta gerçekleştiği belirtildi.

Brezilyalı yıldız böylece Messi, Ronaldo ve Guardiola gibi futbol dünyasında koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer aldığını gösterdi.

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