Formula 1'de iki takım için işten çıkarma kararı

Covid -19 salgını Formula 1'i git gide zora sokuyor. Dünya'nın en pahalı sporlarından biri olan mücadelede Mercedes ve Ferrari'ye oranla daha düşük bütçeli takımlar ayakta kalabilmek için yeni kararlar alıyor.

Rokit Williams ve Racing Point, Mayıs ayının sonuna kadar çalışanlarının çoğunun geçici olarak işten çıkarılacağını belirtti.

Takımlar ayrıca yaptığı açıklamada üst yönetim ve pilotların da yüzde 20'lik maaş kesintisine gideceğini sözlerine ekledi.

Maliyet azaltma yöntemine gidildiğini belirten takımlarda alınan karar sonrası personellerin bu karara tepkili olduğu belirtildi.

Formula 1 takımlarından Mclaren'da geçtiğimiz hafta pilotlarının ve çalışanlarının maaşında kesintiye gitmişti.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

Kaynak: TRT SPOR