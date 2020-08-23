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23 Ağu 2020 12:15

Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) için matem

Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) için matem

Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için matem merasimi Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapıldı.

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News Code 1888653

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