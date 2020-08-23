https://tr.mehrnews.com/news/1888653/ 23 Ağu 2020 12:15 News Code 1888653 Video Video 23 Ağu 2020 12:15 Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) için matem Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için matem merasimi Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapıldı. indir 27 MB News Code 1888653 Ekler İran Şiraz (1) Matem merasimi İmam Hüseyin(a.s) Aşura İlgili haberler Nijerya'da Aşura etkinliğine saldırı Kum kentindeki matem merasiminden fotoğraflar Tahran'daki Muharrem ayı etkinliklerinden fotoğraflar Kum kentinde Muharrem ayı etkinliği İran'da Muharrem etkinlikleri internet üzerinden yapılıyor
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