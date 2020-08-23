23 Ağustos 2020 - 15:45

Kum kentindeki matem merasiminden fotoğraflar

kum kentinde Muharrem ayının 3. gecesinde sağlık protokollerine uygun olarak matem merasimi düzenlendi.

            

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