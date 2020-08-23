Fotoğraf 23 Ağustos 2020 - 15:45 Download photos Kum kentindeki matem merasiminden fotoğraflar kum kentinde Muharrem ayının 3. gecesinde sağlık protokollerine uygun olarak matem merasimi düzenlendi. Ekler Fotoğraf İran Kum Kenti Muharrem ayı İlgili haberler Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) için matem Tahran'daki Muharrem ayı etkinliklerinden fotoğraflar Kum kentinde Muharrem ayı etkinliği İran'da Muharrem etkinlikleri internet üzerinden yapılıyor Tahran'daki Muharrem merasiminden fotoğraflar
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