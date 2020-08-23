Fotoğraf 23 Ağustos 2020 - 09:54 Download photos Tahran'daki Muharrem ayı etkinliklerinden fotoğraflar Hazreti İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni Tahran'da koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlendi. Ekler Tahran İran İmam Hüseyin(a.s) Matem merasimi Aşura İlgili haberler Kum kentinde Muharrem ayı etkinliği İmam Hüseyin'in (a.s) kutsal türbesinde Muharrem etkinliği İran'da Muharrem etkinlikleri internet üzerinden yapılıyor Şiraz kentinde İmam Hüseyin (a.s) için matem Kum kentindeki matem merasiminden fotoğraflar İran Aşura etkinliğini organize etme konusunda örnek olabilir İran’da Muharrem ayı etkinlikleri
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