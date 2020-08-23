23 Ağustos 2020 - 09:54

Tahran'daki Muharrem ayı etkinliklerinden fotoğraflar

Hazreti İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni Tahran'da koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlendi.

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