https://tr.mehrnews.com/news/1889197/ 18 Eyl 2020 13:29 News Code 1889197 Video Video 18 Eyl 2020 13:29 Kırgızistan'daki dağın çöküş anından görüntüler Kırgızistan'da kömür maden çalişmaları dağın çökmesine neden oldu. İşte dağın çöküş anından görüntüler... indir 1 MB News Code 1889197 Ekler maden Video video görüntüleri Kırgızistan İlgili haberler Bahreyn halkı İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti Bahreyn'de Al Halife rejimi protesto edildi 11 Eylül saldırısında ABD'nin istihbarat zafiyeti ortaya konuldu Charlie Hebdo dergisinin alçak eylemi Pakistan'da protesto edildi
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