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18 Eyl 2020 13:29

Kırgızistan'daki dağın çöküş anından görüntüler

Kırgızistan'daki dağın çöküş anından görüntüler

Kırgızistan'da kömür maden çalişmaları dağın çökmesine neden oldu. İşte dağın çöküş anından görüntüler...

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News Code 1889197

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