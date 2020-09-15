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15 Eyl 2020 17:25

Bahreyn halkı İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti

Bahreyn halkı İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti

Bahreyn'de Al Halife rejiminin Siyonist Rejim ile vardığı normalleşme anlaşması protesto edildi.

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News Code 1889155

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