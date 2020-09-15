https://tr.mehrnews.com/news/1889155/ 15 Eyl 2020 17:25 News Code 1889155 Video Video 15 Eyl 2020 17:25 Bahreyn halkı İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etti Bahreyn'de Al Halife rejiminin Siyonist Rejim ile vardığı normalleşme anlaşması protesto edildi. indir 17 MB News Code 1889155 Ekler Video Bahreyn Siyonist İsrail Bahreyn- İsrail normalleşme anlaşması İlgili haberler Bahreyn halkı Filistin ile aynı safta yer alacak BAE ve Bahreyn, Siyonist Rejim'le anlaştığı için pişman olur Trump, normalleşme anlaşması ile sahte kazanımın peşinde Bahreyn'de Al Halife rejimi protesto edildi Filistin halkından İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki
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