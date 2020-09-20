https://tr.mehrnews.com/news/1889238/ 20 Eyl 2020 10:23 News Code 1889238 Video Video 20 Eyl 2020 10:23 ABD'de fırtına ve kasırga felaketi Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altına alan korkunç kasırga ve fırtınadan görüntüler. indir 14 MB News Code 1889238 Ekler Video video görüntüleri kasırga Fırtına İlgili haberler ABD'de Halkbank'ın avukatlarından davanın düşmesi talebi İran ile Türkiye'den güvenliği bozan suçlular ile mücadeleye vurgu Petrol kasırga sonrası yine dar fiyat aralığına sıkıştı
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