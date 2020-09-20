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20 Eyl 2020 10:23

ABD'de fırtına ve kasırga felaketi

ABD'de fırtına ve kasırga felaketi

Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altına alan korkunç kasırga ve fırtınadan görüntüler.

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News Code 1889238

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