Petrol kasırga sonrası yine dar fiyat aralığına sıkıştı

Petrol fiyatları, kasırga tehlikesinden sonra gözlerin tekrar kırılgan talebe çevrilmesiyle birlikte, New York piyasasında 43 dolar civarında işlem gördü.

Hindistan'ın şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısını açıklaması ve New York’ta salgının hızla yayıldığının rapor edilmesiyle beraber dikkatler yeniden salgına ilişkin haberler üzerinde toplandı.

Larua kasırgasının Teksas’taki tesislere beklendiği kadar büyük bir zarar vermeden geçmesinden sonra ABD Körfez Sahili'ndeki rafineriler toparlanma sürecine girdi.

Petrol dördüncü ayda da yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor ama fiyatlar varil başına 43 dolar civarında sıkışmış durumda ve ülkeler koronavirüs ile mücadele ederken petrol bu seviyeyi aşmakta zorlanıyor.

Çin’in ham petrol alımlarının yavaşladığına dair işaretler artarken, OPEC+ koalisyonunun üretim kesintilerini azalması sonrasında, piyasalar bu ülkelerden gelecek fazla arz baş etme çalışıyorlar.

Laura kasırgası Louisiana ve ABD Körfez Sahili'ndeki rafinerileri etkileyen en güçlü kasırgalardan bir tanesiydi. Kasırga yaklaştıkça benzin ve dizel yakıt üretiminin üçte biri de rafinerilerin kapanmasıyla beraber durdu, fakat piyasalara etkisi sınırlı oldu.

Ekim vadeli petrol kontratları, New York piyasasında, geçen haftaya varil başına 42.48 dolar ile başladı ve haftayı 43 dolar ile kapattı.

Oanda Corp. Asya ve Pasifik kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, “Petrolün görünümü hala pozitif fakat fiyatları hızlı bir yükselişten ziyade kademeli bir yükseliş bekliyor, zira tüketim tarafı için hala endişeler var” dedi ve “Hangi ülke açılırsa açılsın, Kovid-19 hepsinde geri döndü” diye ekledi.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, önceki iki seansta %1 düştükten sonra, %0.4 artarak Singapur saati ile 10:302da varil başına 43.21 dolar seviyesine geldi. Kontrat bu ayı %7 yukarıda geçmeye hazırlanıyor.

Bir aylık zaman aralığı, ayın büyük bir bölümünde, 30 centin üzerinde contango durumundaydı, bu da fazla üretim endişelerine dair bir sinyal olarak görülebilir.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü %0.5 yükseldikten sonra %0.6 yükselerek varil başına 46.08 dolar seviyesine geldi. Kontrat bu ayı %5 yukarıda geçmeye yöneldi.

Kaynak: Bloomberg