İran ile Türkiye'den güvenliği bozan suçlular ile mücadeleye vurgu

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile telefonda görüştü. Zülfikari, Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ortak sınırlarda düzen ve güvenliği bozan unsurlarla mücadelede ikili işbirliğinin güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Zülfikari, İran ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğinin iki ülkede teröristler ile güvenliği bozan suçluların durumu kötüye kullanmasını engellediğini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik ve askeri gücü, iki ülkenin güvenlik ve menfaatlerine aykırı hareket edenlere açık bir mesajdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ile Erdoğan’ın katılımıyla video konferans yöntemi ile düzenlenen İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı’nin ortak bildirisine atıfta bulunan Zülfikari, şunları kaydetti:

“İran, ortak sınır noktalarının kontrolü, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri bozmaya çalışan teröristlerle mücadele konusunda taviz vermeyecek. Dost ve kardeş ülke Türkiye'ye terörizm, organize suçlar, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı ile mücadelede ciddi olduğumuzu belirtmek isteriz.”

Hüseyin Zülfikari, Türk tarafından salgın nedeniyle durdurulan direkt uçuşların sağlık prorokolleri kapsamında yeniden başlatılmasını istedi.

Muhterem İnce de bu telefon görüşmesinde, son günlerde İran’ın kuzeybatı sınırında teröristlere karşı düzenlediği operasyonu takdir etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin kuzeybatı sınırında terör gruplarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiğini açıklamıştı.