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19 Eki 2020 10:18

Filistinliler Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

Filistinliler Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

Filistinliler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı.

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News Code 1889871

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