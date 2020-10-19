https://tr.mehrnews.com/news/1889871/ 19 Eki 2020 10:18 News Code 1889871 Video Video 19 Eki 2020 10:18 Filistinliler Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı Filistinliler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı. indir 39 MB News Code 1889871 Ekler Video video görüntüleri Mescidi Aksa Filistin (1) İlgili haberler İran'ın doğa harikasından görüntüler Meşhed kentindeki matem merasiminden görüntüler Vietnam'daki sel felaketinden görüntüler
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