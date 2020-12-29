İran, Irak'ı hesaplaşma alanı olarak görmüyor

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Al Ahad TV kanalına verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran-Bağdat ilişkilerini "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendiren Mescidi, "Sayın Kazımi, İran'ın eski dostlarından biridir ve bunun için Bağdat hükümeti ile iyi ilişkilere sahibiz." dedi.

Mescidi, Tahran'ın Irak'ı hesaplaşma alanı olarak görmediğini belirterek, "İran'ın bölgesel nüfuzunun anlamı Iraklıların bize gösterdiği sevgisi ise buna katılıyoruz çünkü İranlılar da Irak halkını seviyor ve bu karşılıklı bir meseledir." ifadesini kullandı.

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki Ayn el Esad üssüne yönelik düzenlediği füzeli operasyon hakkında Mescidi, "Şehit Süleymani suikastına cevabımız doğrudan ABD üssünü hedef almaktır. Bu operasyonun ardından İran ile ABD arasındaki gerilim de durdu." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Büyükelçi, Irak’taki ABD üssüne yapılan füze saldırısından Washington yönetiminin sorumlu olduğunu dile getirerek, "Irak'ın iç işlerine müdahale etmedik ve hiçbir zaman politikalarımızı dayatmaya da çalışmadık." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Bağdat büyükelçiliğine yapılan roketli saldırı

İran'ın ABD'nin Bağdat büyükelçiliğine yapılan roketli saldırılarda hiçbir rolü olmadığını söyleyen Mescidi, şunları kaydetti:

"ABD büyükelçiliğini kimin hedef aldığını bilmiyoruz. Böyle bir eylemi asla kabul etmiyor ve desteklemiyoruz. Irak'ın ABD'la savaş için bir alan haline gelmesini istemiyoruz."

General Süleymani suikastı

İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik düzenlenen terör saldırısını "tarihi bir cinayet" olarak değerlendirerek, "Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz." diye konuştu.