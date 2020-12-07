İran ile Irak'ın ticari ilişkileri artacak

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Ticaret Bakanı Ala Ahmed El-Ceburi ile ekonomik ve ticaret konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bu görüşmede yakın gelecekte Tahran'da düzenlenmesi beklenen İran-Irak Ekonomik Komisyon Toplantısı masaya yatırıldı.

Görüşmede iki taraf, İran ve Irak’ın özel sektör firmalarının iki ülke piyasasında yer almasına yönelik desteklerini dile getirerek, onların ticari faaliyetlerini genişletmek için gerekli imkanların sağlanmasına vurgu yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki büyükelçiliğinin çabalarıyla İran-Irak Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 6 yıl sonra Tahran'ın ev sahipliğinde yapılması bekleniyor.