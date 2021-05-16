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16 May 2021 11:46

Gazze saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı

Gazze saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı

Siyonist Rejim'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı.

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News Code 1894390
https://tr.mehrnews.com/news/1894390/

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