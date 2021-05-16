https://tr.mehrnews.com/news/1894390/ 16 May 2021 11:46 News Code 1894390 Video Video 16 May 2021 11:46 Gazze saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı Siyonist Rejim'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı. indir 8 MB News Code 1894390 کپی شد Ekler Video video görüntüleri Gazze Gazze Şeridi Siyonist İsrail İsrail İlgili haberler Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır Kassam Tugayları işgal rejiminin kimya fabrikasını İHA ile vurdu Buşehr'deki bayram namazından görüntüler
yorumunuz