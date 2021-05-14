Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu.

Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi ve Kudüs'teki saldırılara değinen Erdoğan, Siyonist İsrail'in "gücünün sadece çocuklara ve masumlara yettiğini" söyledi. "Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konuda tavrı ilkeseldir". ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İİT de somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş olacaktır. Türkiye olarak BM'de bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirmişti.