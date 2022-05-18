  1. Dünya
  2. Asya
18 May 2022 16:48

Hindistan'da tuz fabrikasının duvar yıkıldı

Hindistan'da tuz fabrikasının duvar yıkıldı

Hindistan'ın batısında bir tuz paketleme fabrikasında, duvar yıkıldı. Olayda 12 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın batısında bir tuz paketleme fabrikasında, duvarın yıkılması sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Olay, Gujarat eyaletinin başkenti Gandhinagar'a 215 kilometre uzaklıkta bulunan Morbi mevkisindeki fabrikada meydana geldi.

Yıkılan fabrika duvarının altında kalan 12 işçi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yetkililer, kurtarma operasyonun neredeyse tamamlandığını ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'da bina yapımında standartların altında malzemelerin kullanılması nedeniyle çökme ve yıkılmalar yaygın olarak görülüyor.

Ülkenin Mumbai şehrinde, 2013'te bir binanın yıkılması sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

 Kaynak: Konhaber

News Code 1902278
https://tr.mehrnews.com/news/1902278/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler