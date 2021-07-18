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18 Tem 2021 17:15

İran'da yaşayan hazar kekliği

İran'da yaşayan hazar kekliği

Çoğunlukla İran'ın Zagros Dağları ve Mazenderean eyaletinde yaşayan hazar kekliğinden görüntüler...

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News Code 1895821
https://tr.mehrnews.com/news/1895821/

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