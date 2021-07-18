https://tr.mehrnews.com/news/1895821/ 18 Tem 2021 17:15 News Code 1895821 Video Video 18 Tem 2021 17:15 İran'da yaşayan hazar kekliği Çoğunlukla İran'ın Zagros Dağları ve Mazenderean eyaletinde yaşayan hazar kekliğinden görüntüler... indir 4 MB News Code 1895821 کپی شد Ekler Video video görüntüleri Doğa1 İran İlgili haberler İran'dan Elburz eyaletindeki sabotaj eylemi ile ilgili yeni açıklama George Floyd'un katiline 22 yıl hapis cezası Christian Eriksen'in bayılma anından görüntüler Gazze'deki gizli tünellerden görüntüler
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