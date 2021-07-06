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6 Tem 2021 14:53

İran'dan Elburz eyaletindeki sabotaj eylemi ile ilgili yeni açıklama

İran'dan Elburz eyaletindeki sabotaj eylemi ile ilgili yeni açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 23 Haziran’da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yapılan başarısız sabotaj eylemi ile ilgili açıklamada bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 23 Haziran’da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yapılan başarısız sabotaj eylemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ali Rebii konuya ilişkin olarak, “Bu sabotaj eylemini onaylıyor ve olayın herhangi bir insani veya cihazların hasarına yol açmadığını ifade etmek isterim.” dedi.

Binaların birinin çatısında hafif bir hasar oluştuğunu belirten Rebii, “Bazı medya kuruluşlarından yayınlanan görüntüler aslında çatının tamir için söküldüğünden sonra çekilmiştir.” ifadesini kullandı.

23 Haziran'da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi olmuştu.

News Code 1895566
https://tr.mehrnews.com/news/1895566/

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