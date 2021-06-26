George Floyd'un katiline 22 yıl hapis cezası

Daha önce yapılan duruşmalarda jüri tarafından suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in cezası açıklandı. Jürinin 2 ve 3. derece cinayet ile 2. derece adam öldürme ithamlarının tümünden suçlu bulduğu Chauvin 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi tarafından açıklanan hükmün ardından Chauvin, cezaevine gönderildi.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.