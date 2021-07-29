  1. Video
29 Tem 2021 17:36

İran'daki Gadir-i Hum merasiminden görüntüler

İran'daki Gadir-i Hum merasiminden görüntüler

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Babol kentinde Gadir-i Hum Bayramı merasimi düzenlendi.

indir 13 MB

News Code 1896073
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1896073/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 4 =