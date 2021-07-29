https://tr.mehrnews.com/news/1896073/ 29 Tem 2021 17:36 News Code 1896073 Video Video 29 Tem 2021 17:36 İran'daki Gadir-i Hum merasiminden görüntüler İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Babol kentinde Gadir-i Hum Bayramı merasimi düzenlendi. indir 13 MB News Code 1896073 Azar MAHDAVAN کپی شد Ekler Video video görüntüleri Gadir-i Hum Gadir Bayramı İlgili haberler İran'da bugün Gadir-i Hum Bayramı İran Gadir-i Hum Bayramı'na hazırlanıyor Tahran Gadir-i Hum Bayramı'na hazırlanıyor HDP'den Gadir-i Hum Bayramı mesajı
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