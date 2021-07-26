  1. Kültür
26 Tem 2021 11:56

Tahran Gadir-i Hum Bayramı'na hazırlanıyor

Tahran Gadir-i Hum Bayramı'na hazırlanıyor

Tahran'daki Valiasr Meydanı, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle "Hz. Ali (a.s) Aşkı" temasıyla çizilmiş yeni resimle süslendi.

Tahran'daki Valiasr Meydanı, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle "Hz. Ali (a.s) Aşkı" temasıyla çizilmiş yeni resimle süslendi.

İran halkı, caddeler ve sokakları süsleyip tatlı ve şerbetler dağıtarak Gadir-i Hum Bayramı'na hazırlanıyor. Bu yıl 29 Temmuz Perşembe günü ülkede Gadir-i Hum Bayramı kutlanacaktır.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilmiştir, zira tüm ilahi elçilerin çalışmalarının sonucu, böyle bir günde sonuçlandı.
İran'ın mümin ve ehlibeyt aşığı halkı Gadir-i Hum Bayramı'nda dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek, çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutluyor.

News Code 1896010
https://tr.mehrnews.com/news/1896010/

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