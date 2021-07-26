HDP'den Gadir-i Hum Bayramı mesajı

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Arap Alevilerinin Gadir-i Hum Bayramını kutladı. Yazılı açıklama yapan Hatimoğulları, "Her yıl Zilhicce ayının 18'inci gününe denk gelen Gadir-i Hum bayramı, Arap Alevilerinin en kutsal bayramlarından biri olarak kutlanır. Başta, ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin'de yaşayan Türkiye'deki Arap Alevileri olmak üzere bütün Arap Alevilerinin Gadir-i Hum Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Türkiye halklar ve inançlar bakımından oldukça zengin olsa da, resmi ideoloji bu zenginliği tekleştirme ve asimilasyon politikasıyla yok etmeye çalıştığını ifade eden Hatimoğulları, AKP iktidarının da bugün bu asimilasyon geleneğini sürdürdüğü, tekçi anlayışlarının dışında gördükleri Arap Alevileri ve taleplerini görmezden geldiğini belirtti.

Hatimoğulları, "Arap Alevileri yıllardır Gadir-i Hum bayramının resmi dini tatil ilan edilmesini talep etmesine rağmen bu talepleri karşılanmamıştır. Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa'da ve uluslararası sözleşmelerde sabit olan en temel insan haklarındandır. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü evrensel değerlerdir, bu değerler yaşatıldığı ve korunduğu ölçüde ancak bir arada ortak yaşam temin edilebilir. Yeni yaşamı kurmak üzere 'Herkes için adalet' talebimiz ekseninde mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" diye kaydetti.

Arap Alevileri için oldukça önemli olan Gadir-i Hum bayramının resmi dini tatil olarak ilan edilmesi talebini desteklediklerini, bu talebin yerine getirilmesini istediklerini vurgulayan Hatimoğulları, "Türkiye'de ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan Arap Alevilerinin Gadir-i Hum bayramını bir kez daha kutluyor; bayramın ülkemizde ve Ortadoğu'da barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: Evrensel