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28 Eki 2021 18:29

Kirmanşah'daki Nur dağlarına yılın ilk karı yağdı

Kirmanşah'daki Nur dağlarına yılın ilk karı yağdı

İran'ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Pave kentindeki Nur dağlarının zirvesi'ne sonbaharın ilk karı düştü.

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News Code 1898177
https://tr.mehrnews.com/news/1898177/

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