https://tr.mehrnews.com/news/1898177/ 28 Eki 2021 18:29 News Code 1898177 Video Video 28 Eki 2021 18:29 Kirmanşah'daki Nur dağlarına yılın ilk karı yağdı İran'ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Pave kentindeki Nur dağlarının zirvesi'ne sonbaharın ilk karı düştü. indir 7 MB News Code 1898177 کپی شد İlgili haberler Afganistan’a Komşu Ülkeler Toplantısı başladı Emir Abdullahiyan, Tahran'da Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da başladı İran'daki tatbikattan yeni görüntüler yayınlandı Ekler Kirmanşah Eyaleti İran Video video görüntüleri
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