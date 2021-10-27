https://tr.mehrnews.com/news/1898151/ 27 Eki 2021 11:42 News Code 1898151 Video Video 27 Eki 2021 11:42 Afganistan’a Komşu Ülkeler Toplantısı başladı Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu bugün Tahran'ın ev sahipliğinde başladı. indir 10 MB News Code 1898151 کپی شد İlgili haberler Emir Abdullahiyan, Tahran'da Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi Tahran'daki Afganistan konulu toplantıdan fotoğraflar ABD Afganistan'da yol açtığı feci olayların sorumluluğunu üstlenmeli Afganistan konulu toplantı bugün başlıyor Ekler Video video görüntüleri Afganistan Afganistan (758)
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