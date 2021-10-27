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27 Eki 2021 11:42

Afganistan’a Komşu Ülkeler Toplantısı başladı

Afganistan’a Komşu Ülkeler Toplantısı başladı

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu bugün Tahran'ın ev sahipliğinde başladı.

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News Code 1898151
https://tr.mehrnews.com/news/1898151/

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