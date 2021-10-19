35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Tahran'da başladı

35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle bu sabah başladı.

Açılış töreninde konuşan Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccet-ül İslam Hamid Şehriyarı, 35. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'yla ilgili açıklamada bulundu.

Hüccet-ül İslam Şehriyarı, "Ne yazık ki bugünlerde İslam dünyasında savaşlara, çatışmalara ve kan dökülmesine tanık oluyoruz; Bubun için bu seneki konferansın temasını 'İslami birlik ve bariş ve İslam dünyasında bölünme ve çatışmadan kaçınmak' olarak belirledik." dedi.

Küresel istikbarın İslam dünyasındaki eylemlerini eleştiren Hüccet-ül İslam Şehriyarı, "Küresel istikbar her zaman bölgedeki varlığını savaş ve kan dökerek, İslam ülkelerini yağmalayarak meşrulaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

52 ülkeden toplam 514 konuşmacının katılacağı konferans 24 Ekim Pazar günü sona erecek. 360 konuşmacının video konferans yöntemiyle toplantılara katılması bekleniyor.