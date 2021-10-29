https://tr.mehrnews.com/news/1898192/ 29 Eki 2021 16:43 News Code 1898192 Video Video 29 Eki 2021 16:43 ABD'deki korkutan hortumdan görüntüler ABD'nin Texas eyaletine bağlı Orange kentinde meydana gelen hortum, bu eyaletin altyapısında ağır hasara yol açtı. indir 5 MB News Code 1898192 کپی شد İlgili haberler Ida Kasırgası’nın ardından Louisiana’da gıda ve benzin kuyrukları oluştu Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı Japonya'yı Hagibis kasırgası vurdu Bahamalar'da şiddetli kasırga etkili oldu Ekler Video ABD 1 kasırga
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