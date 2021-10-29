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29 Eki 2021 16:43

ABD'deki korkutan hortumdan görüntüler

ABD'deki korkutan hortumdan görüntüler

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Orange kentinde meydana gelen hortum, bu eyaletin altyapısında ağır hasara yol açtı.

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News Code 1898192
https://tr.mehrnews.com/news/1898192/

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