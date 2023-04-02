ABD'yi vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya yükseldi

ABD'nin farklı eyaletlerini etkileyen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hortumlar nedeniyle Tennessee’de 9, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois'te 4, Mississippi ve Alabama’da da 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

ABD'nin ortabatı ve güneyindeki Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi ve Tennessee başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiği belirtildi.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

Eyalette bulunan Wynne kentinin Belediye Başkanı Jennifer Hobbs, şehrin "doğudan batıya hasar nedeniyle ikiye bölündüğünü" söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Euronews