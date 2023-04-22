  1. Dünya
  2. Asya
22 Nis 2023 16:03

Myanmar'da kasırga etkili oldu: 6 ölü, 109 yaralı

Myanmar'da kasırga etkili oldu: 6 ölü, 109 yaralı

Myanmar'ın merkezini vuran kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Straitstimes'ın haberine göre, Myanmar yerel makamlarınca yapılan açıklamada, dün ülkenin orta kesiminde şiddetli kasırga meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırgada 4'ü kadın 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 109 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Naypyitaw Union Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan 16'sının durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kasırgada 200'den fazla evin hasar gördüğü, kurtarma operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Habertürk

News Code 1908827

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler