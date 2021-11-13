https://tr.mehrnews.com/news/1898501/ 13 Kas 2021 16:10 News Code 1898501 Video Video 13 Kas 2021 16:10 Ermenilerden Rus ve Azerbaycan askerlerine saldırı Şuşa şehrinde Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı. indir 1 MB News Code 1898501 کپی شد İlgili haberler Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteriler yeniden başladı BAE'li Bakan Şam'da Suriye lideri ile görüştü Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek Ekler Video video görüntüleri Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Azerbaycan Karabağ
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