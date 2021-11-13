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13 Kas 2021 16:10

Ermenilerden Rus ve Azerbaycan askerlerine saldırı

Ermenilerden Rus ve Azerbaycan askerlerine saldırı

Şuşa şehrinde Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

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News Code 1898501
https://tr.mehrnews.com/news/1898501/

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