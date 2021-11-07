Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" dedi.

Rossiya 1 televizyonu, Dağlık Karabağ'da akan kanı durduran üçlü anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın çalışma programında bir görüşme yer almasının beklenebileceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

Kaynak: Sputink

