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15 Kas 2021 11:32

Çavuşoğlu resmi ziyaret için Tahran'da

Çavuşoğlu resmi ziyaret için Tahran'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu resmi bir ziyarette bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi.

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News Code 1898546
https://tr.mehrnews.com/news/1898546/

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