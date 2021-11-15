https://tr.mehrnews.com/news/1898546/ 15 Kas 2021 11:32 News Code 1898546 Video Video 15 Kas 2021 11:32 Çavuşoğlu resmi ziyaret için Tahran'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu resmi bir ziyarette bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi. indir 1 MB News Code 1898546 کپی شد İlgili haberler Çavuşoğlu yarın Lübnan'ı ziyaret edecek İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesinden fotoğraflar İran-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesi için bir “yol haritası” hazırlanacak Emir Abdullahiyan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü Çavuşoğlu yarın Tahran'a geliyor Cumhurbaşkanı Reisi, Çavuşoğlu'nu kabul etti Reisi-Çavuşoğlu görüşmesinden görüntüler Ekler Video video görüntüleri Mevlut Çavuşoğlu Hüseyn Emirabdullahiyan
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