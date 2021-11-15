  1. Türkiye
15 Kas 2021 11:11

Çavuşoğlu yarın Lübnan'ı ziyaret edecek

Çavuşoğlu yarın Lübnan'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran ziyareti ardından yarın Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifedelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, 16 Kasım 2021 tarihinde Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Söz konusu ziyaret marjında gerçekleştirilecek temas ve görüşmelerd, Lübnan’la ikili ilişkilerimizin farklı alanlarda da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir.”

News Code 1898544
https://tr.mehrnews.com/news/1898544/

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