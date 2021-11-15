Çavuşoğlu yarın Lübnan'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifedelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, 16 Kasım 2021 tarihinde Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Söz konusu ziyaret marjında gerçekleştirilecek temas ve görüşmelerd, Lübnan’la ikili ilişkilerimizin farklı alanlarda da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır.

Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir.”