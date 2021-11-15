İran-Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesi için bir “yol haritası” hazırlanacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirerek, “Bugünkü görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli diyaloğumuz oldu” dedi.

İran ve Türkiye arasında işbirliği için uzun vadeli yol haritasının çizileceğini belirten Emir Abdullahiyan, "İnşaallah uzun vadeli işbirliği anlaşması Sayın Erdoğan'ın gelecekte yapacağı Tahran ziyareti sırasında iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanır” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmede, bölgesel meseleler, Batı Asya’da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi gerektiği, iki ülkenin komşuluk politikası ve Afganistan konusunun ele alındığını söyledi.

İran ve Türk hükümetinin sonuç odaklı bir hükümet olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin önündeki olası engelleri kaldırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca bugünkü görüşmede karşılıklı yatırım ve özel sektör faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Çavuşoğlu: Afganistan konusunda endişeliyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi enine boyuna eline aldık. İran'ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir yol haritası belirlemek için heyetlerimiz çalışacak. Çok sayıda müzakere ettiğimiz anlaşmalar var” dedi.

Afganistan’daki gelişmelere dikkati çeken Çavuşoğlu, “Afganistan'da şu anki durumdan endişe duyuyoruz. Kapsayıcı bir hükümetin kurulması arzumuz. IŞİD'ın son dönemlerdeki terör saldırılarını bir kez daha kınıyoruz” ifadesini kullandı.