https://tr.mehrnews.com/news/1901503/ 13 Nis 2022 14:55 News Code 1901503 Video Video 13 Nis 2022 14:55 İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı Afganistan'da kınandı Afganistan halkı İran’ın Kabil Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınamak için protesto gösterisi düzenledi. indir 3 MB News Code 1901503 کپی شد İlgili haberler İçişleri Bakanı Vahidi, Afganistan'daki son olayları değerlendirdi Afganistan'ın İran'daki Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağırıldı Kabil'de camide patlama İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına kınama Ekler Video İran Afganistan Kabil saldırı (1)
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