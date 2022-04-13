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13 Nis 2022 14:55

İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı Afganistan'da kınandı

İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı Afganistan'da kınandı

Afganistan halkı İran’ın Kabil Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınamak için protesto gösterisi düzenledi.

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News Code 1901503
https://tr.mehrnews.com/news/1901503/

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