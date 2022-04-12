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12 Nis 2022 15:59

İçişleri Bakanı Vahidi, Afganistan'daki son olayları değerlendirdi

İçişleri Bakanı Vahidi, Afganistan'daki son olayları değerlendirdi

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, “Herat ve Kabil'de gerçekleştirilen eylemler, İran ile Afganistan arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla yapılmıştır” dedi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülke sınırlarının durumu ve Afganistan'daki son olaylarla ilgili olarak, “Bazı çevreler İran ve Afganistan arasında ihtilaf çıkarmak istiyor ve bu düşmanın planıdır.” dedi.

İran ve Afganistan arasındaki uzun geçmişe dayalı iyi ilişkilere değinene Vahidi, “İranlılar her zaman Afgan mülteciler için iyi bir ev sahibi olmuştur. Herat ve Kabil'deki eylemler bazıları tarafından yönlendirilmiştir. Afgan yetkililer bu konulara dikkat etmeli ve gereken uyarılarda bulunmalı” ifadelerini kullandı.

News Code 1901483
https://tr.mehrnews.com/news/1901483/

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