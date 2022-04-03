İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dileyen Hatipzade, tefrika yaratmaya çalışan İslam düşmanlarının komploları konusunda uyarıda bulundu.

Hatipzade, mevcut Afganistan yönetiminin vatandaşlarının can güvenliği ile ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle savunmasız etnik ve dini grupları koruma konusunda gerekli tedbirlerin artırılmasını istedi.

İranlı yetkili, "İran İslam Cumhuriyeti olarak Afganistan'daki Müslüman kardeşlerin, düşmanlarının komplolarını dayanışma ve işbirliği ile bertaraf edeceğine inanıyoruz." dedi.

Herat Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şii Müslümanlar yaşıyor.