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15 May 2022 12:39

Tokyo'da ABD üsleri protesto edildi

Tokyo'da ABD üsleri protesto edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ada genelinde konuşlanan askeri üslerin sayısının azaltılması çağrısı yapıldı.

Adanın, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde, Okinawa'da konuşlanan ABD'ye ait askeri üsler, ülke gündemini meşgul ediyor.

Ginowan ilçesindeki ABD'ye ait Futenma Hava Üssü yakınlarında başlayan yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüşe katılanlar "üslerin olmadığı Okinawa" taleplerini dile getirdi.

Okinawa'da konuşlanan üslerinin sayısının azaltılması çağrısı yapılan ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü yakınlarında sona erdi.

ABD'nin yaklaşık 85 askeri üssünün Japonya genelinde konuşlandığı biliniyor.

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Okinawa'da ABD'nin askeri üslerinin, Japonya genelindeki ABD üslerine oranı, Japon egemenliğine iade edildiği 1972'de yüzde 58,7 iken, halihazırda yüzde 70,6.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1902174
https://tr.mehrnews.com/news/1902174/

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