İran Meclisi Kum Milletvekili Hüccetülislam Mücteba Zünnuri, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, İslam Devrimi Lideri’nin son dönemdeki açıklamalarına değinerek, ABD’ye taviz verilerek Washington yönetiminin İran halkına yönelik düşmanlığından vazgeçirilebileceğini düşünenlerin yanıldığını söyledi.

Müzakerelerin temel ilkesinin, Şehit Devrim Lideri’nin iznine dayanması nedeniyle tartışma konusu olmadığını belirten Zünnuri, ancak görüşmelerin hangi konularda, nasıl, hangi koşullarda ve ne zaman yapılacağının ayrı bir mesele olduğunu vurguladı.

Zünnuri, Devrim Lideri’nin mevcut koşullara ilişkin olarak karşı taraf İran’ın şartlarını yerine getirene kadar müzakere yapılmaması yönünde talimat verdiğini hatırlattı. Zünnuri, müzakerelerin yalnızca görüşmüş olmak ya da müzakere isteğini gidermek amacıyla yürütülemeyeceğini, görüşmeler öncesinde somut adımların atılması ve gerekli zeminin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Karşı taraf önce önceki taahhütlerini yerine getirmeli

İran Meclisi Milli Savunma ve Ulusal Güç Fraksiyonu Başkanı Zünnuri, geçmiş müzakerelere işaret ederek, daha önce yapılan görüşmelerde karşı tarafın yedi şartı kabul ettiğini ancak daha sonra müzakere masasını devirdiğini belirtti.

Karşı tarafın şimdi öncelikle kabul ettiği bu maddeleri uygulaması gerektiğini söyleyen Zünnuri, böylece taahhütlerine bağlı olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade etti. Bu adımın ardından diğer konularda görüşme zemininin değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.

Zünnuri, “Karşı taraf şu aşamada önce aynı yedi şartı uygulamalı. Böylece taahhütlerine bağlı olup olmadığını görebiliriz. Söz verip vaatlerini yerine getirmedikleri sürece saf davranmamalı ve aldatılmamalıyız. Kendi çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz” dedi.

Yedi şart yerine getirilmeden müzakerelere olumlu yaklaşılmamalı

Müzakerelerin belirli sınırlar ve şartlar çerçevesinde kabul edildiğini yineleyen Zünnuri, sistemin görüşme ilkesine izin verdiğini belirterek, “Açık bir hüküm varken kendi yorumumuzu onun önüne koymayız” ifadesini kullandı.

Zünnuri, görüşmelerin ne zaman yapılacağı, hangi konuları kapsayacağı, hangi yöntemle ve hangi sınırlar içinde yürütüleceği konusunda İran yönetiminin belirlenmiş bir tutumu ve çerçevesi bulunduğunu söyledi.

Zünnuri, mevcut koşullarda önceliğin söz konusu yedi şartın yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu şartlar gerçekleşmeden müzakerelere olumlu yaklaşmamız, karşı tarafı halkımızın haklarını teslim etme konusunda daha da gevşetir. Bu nedenle kararlı duruşumuzu korumalıyız” dedi.