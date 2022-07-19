https://tr.mehrnews.com/news/1903574/ 19 Tem 2022 09:07 News Code 1903574 Video Video 19 Tem 2022 09:07 Erdoğan Tarhran'a geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran'a geldi. indir 9 MB News Code 1903574 کپی شد İlgili haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da Erdoğan, Reisi tarafından resmi törenle karşılandı Erdoğan'a İran'da resmi karşılama töreni Erdoğan bugün İran'a geliyor Erdoğan Tahran'da resmi törenle karşılandı Ekler Video Erdoğan Tahran İran
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