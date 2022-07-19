  1. Video
19 Tem 2022 09:07

Erdoğan Tarhran'a geldi

Erdoğan Tarhran'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran'a geldi.

indir 9 MB

News Code 1903574
https://tr.mehrnews.com/news/1903574/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha