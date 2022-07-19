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19 Tem 2022 10:20

Erdoğan, Reisi tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Reisi tarafından resmi törenle karşılandı

İran'da yapılacak üçlü zirveye katılmak üzere Tahran'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

İran'da yapılacak üçlü zirveye katılmak üzere Tahran'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhrubaşkanı Erdoğan ve Rus lideri Putin 7.si yapılacak Astana Süreci zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. Liderlerin akşam saatlerinde bir araya gelmeleri ve toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Reisi ve Erdoğan'ın başkanlıklarında bugün Tahran'da yapılacak.

News Code 1903579
https://tr.mehrnews.com/news/1903579/

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