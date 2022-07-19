Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında bugün Tahran'da yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Edroğan bugün Tahran'daki Saadabad Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından karşılanacak.

İki ülkenin cumhurbaşkanları resmi karşılamanın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.