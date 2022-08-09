https://tr.mehrnews.com/news/1904030/ 9 Ağu 2022 15:05 News Code 1904030 Video Video 9 Ağu 2022 15:05 Lübnan'da Aşura etkinliği düzenlendi Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Ehl-i Beyt aşıkları Aşura etkinlikleri için bir araya geldi. indir 21 MB News Code 1904030 کپی شد İlgili haberler Hz. İmam Hüseyin (a.s) azim ve kararlığın sembolüdür İran'da Kerbela şehitleri için taziye töreni Yabancı turistler Yezd'deki Muharrem merasimlerine katıldı Kerec'deki 'Şam-ı Gariban' merasiminden görüntüler Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Şam-ı Gariban merasimi Ekler Lübnan Beyrut Aşura Muharrem Muharrem ayı
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