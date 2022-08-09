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9 Ağu 2022 15:05

Lübnan'da Aşura etkinliği düzenlendi

Lübnan'da Aşura etkinliği düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Ehl-i Beyt aşıkları Aşura etkinlikleri için bir araya geldi.

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News Code 1904030
https://tr.mehrnews.com/news/1904030/

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