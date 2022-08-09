Fotoğraf 9 Ağustos 2022 - 10:57 Download photos İran'da Kerbela şehitleri için taziye töreni İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde dün gece Kerbela şehitleri için taziye töreni düzenlendi. Ekler Fotoğraf İran Muharrem Muharrem ayı İmam Hüseyin(a.s) Aşura İlgili haberler Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Şam-ı Gariban merasimi Hz. İmam Hüseyin (a.s) azim ve kararlığın sembolüdür Humeyn kentinde geleneksel Aşura töreni Lübnan'da Aşura etkinliği düzenlendi İran’ın dört bir yanında Aşura öğlen namazı kılındı İlam'daki Aşura merasiminden fotoğraflar
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