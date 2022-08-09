Hz. İmam Hüseyin (a.s) azim ve kararlığın sembolüdür

Muharrem ayı, her yıl Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) gerçekleştirdiği büyük kıyamı hatırlatır.

Kerbela olayı hicri tarih itibariyle 10 Muharrem 61, miladi tarih itibariyle 10 Ekim 680 yılında gerçekleşen dramatik, ciğer dağlayan, acı bir olaydır.

Olayda Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareni şehit düşmüştür.

İmam Hüseyin (a.s) ve beraberindekilerin, Muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşura Günü”nde Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, dünyanın farklı ülkelerinde matem törenleri düzenleniyor.

Hiç kuşkusuz İslam tarihinin en önemli hareketlerinden biri olan Kerbela Kıyamı özgürlük mücadelesi olarak kabul edilmektedir.

Mehr Haber Ajansı, Hz. İmam Hüseyin (a.s) hakkında Türk araştırmacı-yazar Deniz Caner ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz.

*Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) ve Kerbela Kıyamının temel özellikleri nelerdir?

Doğduğunda annesi Hz. Fatıma’nın saçının ağırlığınca gümüş dağıtılması istenen Şehit Hz. Hüseyin Asr-ı Saadet’te dünyaya geldi. Onu gören “bu kadar güzelini de hiç görmemiştim derdi. Aynı zamanda güçlü iradeye sahip olan Hz. Hüseyin güçlü iradesiyle İslam tarihinde azim ve kararlığın sembolü olmuştur.

Hz. Hüseyin’in tüm olumsuzluklara rağmen Kufe’ye gitmesi kararlılığının göstergesiydi. Allah yolunda ailesiyle birlikte ölümü göze alması onun zulme boyun eğmeyen izzet sahibi bir şahsiyet olduğunun göstergesiydi. Hiçbir Kufelinin Hz. Hüseyin ile yalnız başına savaşmayı göze alamaması onun cesaretinin göstergesiydi.

*Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı bir devrim sayılabilir mi?

Hz. Hüseyin’in hareketi bir devrim niteliğindeydi. Nitekim Kerbela siyasi manada İslam tarihinde önemli bir kırılma noktası olmuştur. Zira şehitlerin efendisi bütün insanlığa kıyamın nasıl olacağını, adaletin, özgürlüğün, eğitliğin nasıl hakim olunacağını öğretmiştir. O nedenle kainatta zulüm devam ettikçe bu yolda başını feda eden Hz. Hüseyin’in devrim anlayışı da hiç bir zaman son bulmayacaktır.

*İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı neden unutulmuyor ve her yıl milyonlarca özgürlüksever insan Kerbela şehitlerini anıyor?

Çünkü Hz. Hüseyin’in baş kaldırışı günümüze kadar devlet yöneticilerin yoldan sapmalarına, zulmün, yolsuzluğun ve bozgunculuğun artamasına karşılık başta Müslümanların örnek alacağı bir model olmaktadır.

*Hz. İmam Hüseyin (a.s) kendisini, ailesini ve yarenlerini Kerbela'da feda etti. İmam Hüseyin Kıyamı’nın mesajı nedir?

Hz. Hüseyin toplumsal adaleti sağlamak pahasına arkadaşları ve ailesiyle birlikte şehit edilirken sergilediği fedakarlık zaten başlı başına tüm insanlığa ders niteliğindedir.

*Size göre günümüzün Yezid yanlıları kimlerdir?

Günümüzün Yezidleri, dünyanın dörtbir tarafında zulüm saltanatı sürdüren tüm utanç tablolarıdır.

*ABD'deki ırkçılık karşıtı hareketi, Hz.İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı’ndan ne öğrenebilir?

Dünyada sürekli yaşamını savaşa, zulme, talana ve baskıya bağlayan yöneticiler ve iktidarlar vadır. Tüm topluma ait olan zenginlikleri adil bir şekilde dağıtılmasını engelleyen bütün ülkelerde ırkçılık ve yabancı karşıtlığı gelişir. O nedenle adaletin inşaası için kendi hakları için mücadele etmeleri gerektiğini öğretmektedir. Bu haklar tarih boyunca kendiliğinden verilmemiştir, Kerbala örneğimde olduğu gibi hep bir başkaldırışla alınmıştır.