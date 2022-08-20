Erdoğan Finlandiya'ya gidecek

NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi.
Yeşiller Partisi'nin yaz kampında konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Halihazırda Cumhuriyetimizin Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin yetkilileri arasında bir görüşme hazırlıyor. Görüşmede, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı maddelerinin incelenmesi planlanıyor. Görüşme Finlandiya’da olacak” ifadelerini kullandı.
Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise, ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
Kaynak: Milli Gazete
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