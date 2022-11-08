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8 Kas 2022 09:29

İsveç Başbakanı Türkiye'de

İsveç Başbakanı Türkiye'de

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bu ziyarette Türkiye ve İsveç ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

TRT Haber'e göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Kristersson, Esenboğa Havaalanı'nda, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'u Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

News Code 1905741

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