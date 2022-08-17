Ankara ve Tel Aviv karşılıklı olarak 'büyükelçi' atama kararı aldı

Türk medyasına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyonist Rejim ile Türkiye arasında büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde :

"Herzog'un Türkiye ziyareti, benim İsrail ziyaretim ile süreç devam etti. Havacılık alanında işbirliği anlaşması imzaladık. Önümüzdeki süreçte karma ekonomi komisyonu toplantısı gerçekleşecek. Normalleşme adımları içinde büyükelçileri atamak da vardı. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu adım geldi. Biz de Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzde kararname de var."