https://tr.mehrnews.com/news/1904957/ 25 Eyl 2022 11:03 News Code 1904957 Video Video 25 Eyl 2022 11:03 Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesi yıkandı Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Meşhed Kentinde bulunan kutsal türbesi şehadet yıldönümü arifesinde bu sabah yıkandı. indir 2 MB News Code 1904957 کپی شد İlgili haberler Kutsal kent Meşhed'de Erbain yürüyüşü etkinliği yapıldı Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Türbesi yıkandı İmam Hüseyin'in (a.s) Türbesi Muharrem'e böyle hazırlanıyor Hz. İmam Rıza (s.a) türbesi çiçeklerle süslendi Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi siyaha büründü Ekler İran Video İmam Rıza(a.s) İmam Rıza (a.s) Türbesi Şehadet yıldönümü
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