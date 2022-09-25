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25 Eyl 2022 11:03

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesi yıkandı

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesi yıkandı

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Meşhed Kentinde bulunan kutsal türbesi şehadet yıldönümü arifesinde bu sabah yıkandı.

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News Code 1904957
https://tr.mehrnews.com/news/1904957/

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