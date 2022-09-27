https://tr.mehrnews.com/news/1904991/ 27 Eyl 2022 15:22 News Code 1904991 Video Video 27 Eyl 2022 15:22 İmam Rıza'nın türbesinde matem merasimi Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde matem merasimi düzenleniyor. indir 49 MB News Code 1904991 کپی شد İlgili haberler Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinden fotoğraflar Tahran'daki gösterilerden görüntüler Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesi yıkandı Tahran'daki gösterilerden görüntüler Ekler Video video görüntüleri Meşhed İran
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