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27 Eyl 2022 15:22

İmam Rıza'nın türbesinde matem merasimi

İmam Rıza'nın türbesinde matem merasimi

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla İran'ın kutsal Meşhed kentinde matem merasimi düzenleniyor.

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News Code 1904991
https://tr.mehrnews.com/news/1904991/

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