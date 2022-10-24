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24 Eki 2022 11:12

İtalya'da enerji krizine karşı protesto

İtalya'da enerji krizine karşı protesto

İtalya bir araya gelen binlerce protestocu, artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetlerini protesto etti.

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News Code 1905446

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