https://tr.mehrnews.com/news/1905446/ 24 Eki 2022 11:12 News Code 1905446 Video Video 24 Eki 2022 11:12 İtalya'da enerji krizine karşı protesto İtalya bir araya gelen binlerce protestocu, artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetlerini protesto etti. indir 19 MB News Code 1905446 کپی شد İlgili haberler Fransa'da binlerce kişi sokağa döküldü Biden’dan akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle! Avrupa'da kış öncesi oduna talepte büyük artış yaşanıyor Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit Avrupa Birliği ‘doğalgazda fiyat sınırı’ seçeneklerini tartışacak Ekler Avrupa Birliği İtalya enerji krizi Protesto 2
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